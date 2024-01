LECCO: DOLCI E DIVERTIMENTO PER LA BEFANA DEI VIGILI DEL FUOCO

LECCO – Anche quest’anno un pomeriggio dedicato interamente ai bambini per il gruppo dei Vigili del Fuoco. L’atteso evento della befana inizierà alle 14 del 6 gennaio alla sede centrale di Piazza Bione in località Pescarenico. La befana arriverà nel piazzale della caserma e porterà la consueta calzetta di dolci per tutti i bambini.

Una giornata di festa per la realizzazione della quale si ringrazia il personale dei Vigili del fuoco che ha organizzato la manifestazione, la ditta ICAM S.p.A. di Lecco e il LEM di Cesana Brianza che hanno donato le calze da regalare ai piccoli ospiti e il ristorante “IL FIUME” che ha prestato le cioccolatiere.

Grazie alla collaborazione degli Amis di Pumpier de Meràa e dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco ci sarà un gonfiabile a tema pompieri per far divertire i più piccoli (si consiglia di portare le calze antiscivolo )

È prevista la possibilità di visionare automezzi ed attrezzature dei Vigili del Fuoco, non solo per soddisfare la curiosità di bambine e bambini, ma anche per promuovere il messaggio istituzionale insito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di essere vicino alla città ed ai cittadini, diffondendo la cultura e la consapevolezza della sicurezza.