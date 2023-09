MILANO – Presentata oggi a Palazzo Pirelli la 50ª edizione della ‘Camminata Manzoniana‘, che si svolgerà il 1° ottobre a Lecco nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dalla morte di Alessandro Manzoni.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale, Francesca Caruso, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani e il vicesindaco di Lecco, Simona Piazza.

“Un evento unico nel suo genere – ha evidenziato l’assessore Caruso – che come Regione siamo lieti di sostenere. Unisce cultura, sport e turismo, offrendo la possibilità di immergersi nei luoghi della vita del Manzoni e del suo romanzo più celebre. Quest’anno la Camminata sarà ancora più significativa considerato il 150° anniversario della morte del grande scrittore lombardo. La manifestazione negli anni ha attirato sempre più persone diventando un eccezionale volano per la promozione turistica del territorio e per la valorizzazione di luoghi densi di bellezza e di storia”.

“Iniziative come questa – ha proseguito Caruso – sono importanti per rendere sempre più fruibili la cultura e la conoscenza del nostro passato, attraverso un concreto protagonismo dei territori e delle comunità. Particolarmente apprezzabile è anche lo scopo benefico della Camminata, considerato che una parte delle quote di iscrizione viene destinata a Telethon per la ricerca. Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro messo in campo”.

“La Camminata – ha affermato il presidente del Consiglio regionale Romani – si inserisce in una serie di eventi celebrativi del Manzoni e aiuta a ripercorrere i luoghi storici presenti in uno dei romanzi più straordinari della letteratura italiana. La Camminata è un esempio di concreto di come ‘I Promessi Sposi’, e la cultura in generale, possa contribuire al turismo e alla conoscenza di luoghi meravigliosi della Lombardia”.