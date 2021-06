Nonostante fosse una delle prime giornate di raccolta, il numero di firme raggiunte sinora è più che soddisfacente avendo già superato quota 300. Vi è inoltre la soddisfazione di una attenzione palese e vivace sull’argomento.

Continueremo sabato 3 luglio e domenica 4 luglio in piazza XX Settembre a Lecco dalle 9,30 alle 18 circa, sabato, nella tarda mattinata, avremo il piacere della presenza al nostro tavolo di Valeria Imbrogno, compagna di DJ Fabo, ad aiutarci e testimoniare l’importanza di questa nostra battaglia. Già si profilano interessanti possibilità di allargare ad altre cittadine del lecchese la raccolta di firme ai tavoli.

A giorni in tutti i Comuni della provincia di Lecco verranno depositati i moduli per permettere ai cittadini una capillare disponibilità di occasioni per sottoscrivere una richiesta di libertà, la libertà di scelta informata e consapevole, che è una delle basi fondanti della nostra democrazia sancita nella nostra carta fondamentale ovvero la Costituzione.

Abbiamo cercato 8 anni fa di proporre una legge ma questa possibilità ci è stata illegalmente negata da questi parlamenti che poco hanno a cuore il rispetto dei diritti costituzionali di noi elettori. Quello referendario è l’unico strumento, al momento, che il Parlamento non può eludere. Per questo è estremamente importante sottoscrivere la richiesta di referendum e permettere un dibattito aperto e esaustivo della richiesta di libertà di scelta consapevole sul nostro fine vita.

Comitato Referendario Eutanasia Legale Lecco