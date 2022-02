LECCO – Attimi di preoccupazione al liceo A. Manzoni di Lecco, attualmente trasferito nei prefabbricati in attesa che l’edificio di via Ghislanzoni venga messo in sicurezza. Ieri, martedì 2 febbraio, studenti e personale scolastico sono stati fatti evacuare dai container quando alcuni pannelli dei controsoffitti hanno ceduto, mossi dal forte vento.

Immediate le verifiche, che hanno constatato come i controsoffitti non fossero stati adeguatamente ancorati. Le lezioni sono quindi riprese pochi minuti dopo ma per sicurezza verranno programmate con urgenza ulteriori verifiche ai moduli prefabbricati.