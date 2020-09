LECCO – Anche per la Comunità Pastorale Madonna del Rosario sabato 5 settembre è giorno di grande festa: don Marco Della Corna, classe 1986 originario di Villa Raverio di Besana in Brianza sarà ordinato sacerdote dall’arcivescovo Mario Delpini nel Duomo di Milano.

Il novello presbitero è stato destinato, come suo primo incarico, alla Comunità del prevosto Davide Milani per la Pastorale Giovanile in sostituzione di don Filippo Dotti.

Don Marco è laureato in Matematica ed ha insegnato questa disciplina per tre anni prima di entrare in seminario nel 2014 ed è diacono dal 28 settembre 2019.

Dopo l’ordinazione di sabato il novello sacerdote celebrerà la prima messa nella sua comunità d’origine, Villa Raverio. A questi due momenti in rappresentanza dell’intera Comunità pastorale sarà presente mons. Davide Milani.

Il programma della festa per don Marco: