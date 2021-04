LECCO – Incendio nel bosco sopra la città di Lecco, in via Stelvio ai piedi del Monte San Martino. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco e in un paio d’ore le fiamme sono state estinte.

In mattinata roghi anche sul Cornizzolo, a Civate, e sul Monte Croce ad Esino Lario.