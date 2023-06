Dopo pesantissimi insulti sui social a chiunque si chiamasse Bonacina (il più clamoroso un povero metalmeccanico che ha implorato pietà), si è arrivati a una interrogazione parlamentare (PARLAMENTARE!!) chiedendo un’inchiesta su Foggia-Lecco. Per arrivare poi all’ultima e più clamorosa assurdità della prima pagina del Corriere dello Sport Nazionale che ne denuncia la provenienza lecchese e l’appartenenza alla Lega (volutamente posti come elementi di chiaro razzismo antimeridionale). Peccato che la foto ben cerchiata con Salvini, motivo dello scandalo, non ritrae assolutamente l’arbitro Bonacina ma il nostro collega Flavio Nogara , storico esponente della lega locale a malapena somigliante . Ed è un giornale nazionale….

Questo sta ingenerando una folle escalation di recriminazioni e minacce, con una colossale irresponsabilità di media e autorità locali che stanno alimentando una situazione che porta a blindare la città di Lecco per una partita di serie C. Secondo i social ci sono centinaia di persone, “quotidianamente normali”, pronte a recarsi a bordo stadio senza biglietto per sostenere i nerorossi, nonostante esplicite richieste di non arrivare da noi senza tagliandi in mano (peraltro 800 nel settore ospiti). Centinaia di agenti, chiusure di uscite stradali, prefiltraggi a centinaia di metri dallo stadio, impossibilità di raggiungere serenamente la zona stazione….

Una giornata con il costante timore di quello che potrebbe succedere e per la quale chiediamo la massima attenzione dell’Osservatorio e delle autorità non solo per l’area stadio certamente sotto controllo, ma affinché gli esercenti e chi si recherà sul lago o in montagna possa avere la garanzia di una parvenza di normalità e sicurezza senza temere eventi incontrollabili.