LECCO – Fermata nel pomeriggio della vigilia di pasqua una 27enne peruviana residente in città e sottoposta agli arresti domiciliari. Per la donna è il secondo fermo in pochi giorni, già il primo aprile venne fermata all’ostello della solidarietà per una furiosa lite col fidanzato e ricondotta ai domiciliari.

La donna ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la pubblica amministrazione, e risulta essere evasa più volte dall’abitazione in cui dovrebbe scontare i domiciliari. Dopo l’ennesimo fermo il tribunale ha ripristinato la medesima misura cautelare.