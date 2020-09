LECCO – Furto e incendio nella notte alla piazzola esterna del Bar Interval, locale in Via Cattaneo, a pochi passi dalle principali banche e dal centro della città. Bruciata la pedana in legno, con tavolini e sedie annesse, oltre che ad uno dei due ombrelloni.

La denuncia social è di Alberto Negrini, consigliere uscente di centrodestra che così commenta: “Un atto assurdo, perpetrato nella notte nel pieno centro di Lecco, nella tranquilla via Cattaneo. Oltre al furto dell’arredo esterno al locale, hanno dato fuoco alla pedana e all’ombrellone. Non voglio pensare al danno economico e al disagio dell’imprenditore, come tutti già provato dal lockdown causato dal Covid, oggi impossibilitato anche a usare lo spazio esterno. Qualsiasi cosa sia successa è inconcepibile e gravissima. Confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine“.