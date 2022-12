Cari lecchesi,

desidero raggiungervi con questa ultima newsletter dell’anno con un pensiero di auguri.

Il 2022 è stato davvero un anno intenso, per certi versi sconcertante. Basti pensare che al manifestarsi del dramma e della crudeltà della guerra in Europa, con tutte le ripercussioni provocate anche in campo economico e nelle scelte di vita di molti di noi, Lecco ha voluto e saputo fare la propria parte, aprendosi con grande generosità: un grazie a quanti hanno donato, accolto, fatto proprio il dolore di tanti fratelli. Per questo, innanzitutto, dobbiamo scambiarci per il 2023 un forte desiderio di pace!

E a tutti giunga un augurio per un Natale sereno, dove la sobrietà non sia vissuta come scelta obbligata dovuta dalle condizioni esterne ma quale opportunità per riscoprire le radici dell’essenziale. Grazie a quanti ogni giorno si spendono per l’altro; grazie a chi offre la propria cura nello stare vicino a chi sta vivendo momenti di difficoltà, fragilità o smarrimento; grazie a chi, nella nostra città, s’impegna perché nessuno venga lasciato indietro.

Un augurio, infine, a ciascun cittadino, ai bambini e agli anziani, alle famiglie: un impegno rinnovato per voi. Stiamo lavorando e lavoreremo per un 2023 all’altezza delle vostre aspettative.

Buon Natale e felice anno nuovo!

A presto,

Mauro

P.S. la newsletter andrà in vacanza per qualche settimana. Al suo ritorno non ci sarà il consueto editoriale ad attendervi in rispetto alle regole della campagna elettorale per le elezioni regionali: come sempre, restiamo in contatto attraverso i social (Facebook e Instagram).