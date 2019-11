LECCO – Peccato. La sfida interna con la Giana Erminio poteva essere un’ottima occasione per tornare ai tre punti, ma i blucelesti, nonostante un deciso predominio territoriale e a livello di occasioni, non sono riusciti ad andare oltre al pareggio. Terreno pesante e poggia hanno connotato il match, partito dopo pochi minuti con la traversa colpita da Strambelli e continuato per tutta la prima frazione di gioco con i padroni di casa in avanti. Nella ripresa, dopo soli dieci minuti, arriva il vantaggio della Giana Erminio, che concretizza la prima vera occasione della partita con Cortesi.

I blucelesti non demordono e creano ancora azioni da gol: Bobb ci prova dal limite dell’area e Marenco risponde ancora presente, sulla ribattuta la palla arriva a Carissoni che in scivolata non trova la porta. Il Lecco insiste e su cross di Giudici ancora Carissoni colpisce di testa, Marenco si supera con un miracolo degno di nota. Il gol è nell’aria e arriva al 78’ con D’Anna che si trova davanti a Marenco, superandolo con un delizioso pallonetto e chiudendo a porta vuota un gol da attaccante puro per il definitivo 1-1.

TABELLINO

LECCO (3-4-2-1): Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Pastore (Negro dal 61’), Bobb, Moleri, Carissoni; Strambelli, Giudici (Maffei dal 80’), Capogna (D’Anna dal

69’). A disposizione: Jusufi, Magonara, Vignati, Marchesi, Chinellato, Lisai, Scaccabarozzi, Nacci, Fall. Allenatore: Gaetano D’Agostino.

GIANA ERMINIO (4-4-2): Marenco; Pirola, Montesano, Sosio, Gambaretti; Piccoli, Pedrini, Remedi, Douguet (Solerio dal 69’); Cortesi (Mutton dal 61’(a sua volta

sostituito da Fumagalli), Perna. A disposizione: Leoni, M’Zoughi, Pinto, Stanzione, Serafini, Otele, Zulli, Cazzago. Allenatore: Cesare Albé.

Ammoniti: Capogna, D’Anna, Strambelli per il Lecco; Pirola, Pedrini, Douguet, Marengo per la Giana Erminio.

Espulsi: Strambelli del Lecco al 90’+2 per doppia ammonizione.

Arbitro: Sig. Luigi Carella (Bari)

Assistenti: Sig. Marco Dentico (Bari) – Sig. Marco Belsanti (Bari)

Spettatori: 1975 di cui 1525 abbonati.