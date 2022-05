LECCO – Schianto tra automobile e motocicletta nell’attraversamento di Lecco, in galleria San Martino, attorno alle 15 di questo sabato pomeriggio. Ferito in condizioni gravi il centauro: intervenute in codice rosso una ambulanza e l’automedica, raggiunte dall’elicottero di Areu decollato da Como. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

Inevitabili le conseguenze sulla viabilità: solo intorno alle 16:30 il traffico verso Milano, precedentemente deviato all’uscita “Lecco Nord”, è tornato regolare.