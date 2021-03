LECCO – All’andata era finita con un “blitz” lecchese in Maremma (2-1) che aveva lasciato l’amaro in bocca ai padroni di casa toscani. Questa volta, Lecco-Grosseto termina in parità con beffa in qualche modo restituita, visto che il pareggio di Simeoni arriva solo in pieno recupero.

La cronaca. Pronti, via e subito guizzo improvviso di Iocolano che vince un rimpallo e col mancino colpisce a rete. Barosi para. Al 4′ cross dalla destra di Nesta per la testa di Capogna e palla alta. 13′, Bolzoni recupera palla al limite, Liguori ci prova ma il tiro viene deviato in angolo.

Poco prima della mezzora, autentico miracolo di Barosi sulla conclusione di prima di Iocolano: grandissima parata all’incrocio del numero 1 toscano, quindi conclusione al volo di Cauz con palla abbondantemente a lato. Non succede quasi più nulla fino al rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Nella ripresa, dopo 5′ tiro di Liguori deviato in angolo; due minuti e sinistro improvviso di Capogna con palla alta. al 53′ incursione di Azzi che manda al bar Raimo, palla sul destro e conclusione fuori di poco. Per il gol che sblocca il risultato si deve attendere il 61′, quando dagli sviluppi di un calcio d’angolo Cauz rimette in mezzo il pallone di testa, Liguori sbuca all’improvviso e segna il gol del vantaggio. Al 79′ miracolo di Pissardo su Galligani: errore di Merli Sala che si lascia sorprendere su un lancio lungo, Galligani a tu per tu col portiere viene “ipnotizzato” dal numero 1 bluceleste che salva il risultato. Grandissima parata. Due minuti dopo ancora Liguori vicinissimo al raddoppio ma la sua conclusione è troppo centrale. Al primo dei 4 minuti di recupero arriva il pareggio del Grosseto con Simeoni che sfrutta un cross di Sersanti da destra e realizza un bel gol al volo. Mezz’ora in vantaggio non basta al Lecco per guadagnarsi i tre punti. LECCO-GROSSETO 1-1

Primo tempo 0-0

Marcatori: Liguori (LC) al 61′; Simeoni (GR) al 90’+1.

A breve altri aggiornamenti, immagini e il tabellino della partita.