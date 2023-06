LECCO – “Lecco Hostel”, un ostello che nasce con l’idea di offrire a chi viaggia un luogo dove dormire e soggiornare in maniera smart, ma senza rinunciare al comfort di un albergo.

Dotato di 27 camere con bagno privato e 115 posti letto, la struttura appare grande, luminosa e composta da area meeting, bar/ristorante interno, tavolo riunioni e postazioni di coworking. Aperto al pubblico in queste ore, l’ostello in via Giacomo Matteotti – atteso fin troppi anni -, ha già ricevuto le prime quaranta prenotazioni.

A gestire la struttura uno staff giovane e in gamba pronto ad illustrare ai clienti le proposte e le funzionalità del posto. Frutto della collaborazione tra l’azienda Ristogest e il Comune di Lecco, “Lecco Hostel” è ora operativo e pronto ad accogliere turisti, lecchesi e viaggiatori.

“Per ora abbiamo prevalentemente stranieri a pernottare qui, ma molti passanti si sono già fermati a chiedere informazioni. La struttura attrae e la curiosità è molta -afferma la collaboratrice dell’ostello-. Ad ora è aperto al pubblico tutto il piano superiore composto dalle camere e l’area colazione. Sarà invece possibile accedere al ristorante/bar in un secondo momento”.

Ogni camera tripla, quadrupla o sestupla è dotata anche di salviette destinate a ciascun cliente e regala dei letti già attrezzati. Le postazioni da lavoro noleggiabili, invece, sono aperti non sono a chi decide di pernottare presso l’ostello ma anche a tutti i lecchesi con costo accessibile.

Anche il bar/ristorante è destinato ad un duplice pubblico ed offre spazi aperti e luminosi.

S. G.