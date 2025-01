LECCO, I NUMERI DEI ‘PRIMI CALCI’ 2017: IMPEGNI IMPORTANTI E PASSIONE

LECCO – I Primi Calci 2017 sono la squadra più giovane della Calcio Lecco 1912, formata da un gruppo coeso di dieci bambini di cui tre provenienti dalle società affiliate. Nella prima parte della stagione, nell’anno appena trascorso, i bimbi hanno giocato le gare sotto età partecipando al campionato con i classe 2016. La passione per i calcio di questi ragazzi è confermata da alcuni numeri: 3780 minuti di allenamento, 2296 minuti di partita e 53 squadre avversarie incontrate tra cui come professionistiche: Renate, AlbinoLeffe, Parma, Sassuolo, Como, Milan, Empoli, Bologna, Brescia e Juventus. Emozioni che mirano a sviluppare le abilità tecniche, fisiche e sociali dei giovani calciatori.

Gli allenatori Maurizio Archetti e Beppe Sala si assicurano che i bambini si divertano e sviluppino una passione per il calcio, creando un ambiente positivo e stimolante, insegnando loro valori come il fair play, il rispetto per gli avversari e il lavoro di squadra.