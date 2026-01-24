LECCO IERI&OGGI: CASTELLO, IL PALAZZO MUNICIPALE OGGI SCUOLA G. CARDUCCI

LECCO – L’undicesima puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi non parlerà come le precedenti del Manzoni ma di un altro autore che ha fatto la storia della letteratura italiana: Giosuè Carducci, a cui è inoltre dedicata la scuola di Castello, soggetto di questo episodio.

«La nebbia a gl’irti colli

piovigginando sale,

e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo

dal ribollir de’ tini

va l’aspro odor dei vini

l’anime a rallegrar.

Gira su’ ceppi accesi

lo spiedo scoppiettando:

sta il cacciator fischiando

su l’uscio a rimirar

tra le rossastre nubi

stormi d’uccelli neri,

com’esuli pensieri,

nel vespero migrar»

(Giosuè Carducci, San Martino, in Rime Nuove).

Nella “vecchia” cartolina troviamo la didascalia di Palazzo Municipale di Castello, oltre che di scuola e di poste. Questo perché ancora nel 1909 la città di Lecco come la conosciamo oggi, con dei confini comunale ampi da Laorca al lago, da Abbadia a Chiuso, non era ancora formata e l’attuale territorio cittadino era disseminato di comuni minori. Alcuni esempi sono Maggianico (che comprendeva anche Chiuso e Belledo), e per l’appunto Castello.

Dal 1923, sotto il regime fascista, il comune di Castello sopra Lecco viene accorpato al Comune di Lecco e al Palazzo Municipale resta soltanto la funzione di scuola.

Grosse differenze ci sono tra la cartolina del 1909 e oggi: innanzitutto l’edificio scolastico è stato interamente ristrutturato, ma la cosa più importante è che la piazza è stata completamente rimodernata e resa sicura per i piccoli studenti che si recano alle lezioni: infatti è sorto un ampio marciapiede proprio di fronte all’ingresso inoltre, eccezion fatta per la strada che prosegue verso Lecco attraversando il vecchio nucleo di Castello, la piazza è stata adibita a parcheggio per gli abitanti della zona.

A. G.

Cartoline d’epoca tratte da Gigi Amigoni, Antichi Borghi di Lecco nelle cartoline di inizio secolo, Calolziocorte, Amigoni G., 1996; foto di Lecconews.lc

