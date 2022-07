LECCO – Per il concerto di Ron, previsto per domani venerdì 15 luglio alle 18 ai Piani d’Erna di Lecco, si è reso necessario un cambio di location (e conseguentemente di orario) dell’evento.

L’amministrazione comunale, dopo un confronto tempestivo con le autorità di pubblica sicurezza e in particolare con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ha convenuto fosse più prudente lo spostamento dell’evento musicale in piazza Garibaldi con inizio alle 21. Ciò in ragione delle particolari condizioni meteorologiche delle ultime settimane che, considerato il clima estremamente secco e il rischio di incendi anche in località montane, hanno alzato la soglia di attenzione in prossimità di aree boschive, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Coloro che avessero acquistato i biglietti di andata e ritorno della funivia saranno rimborsati automaticamente sulla stessa carta utilizzata per il pagamento. L’accesso a piazza Garibaldi sarà libero fino ad esaurimento dei posti.