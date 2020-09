LECCO – Presentata la lista del Partito Democratico per le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Luogo prescelto, i gradini del Civico Istituto Musicale G. Zelioli, nel parco di Villa Gomes a Maggianico.

“Abbiamo preferito non fare questa presentazione in centro città – spiega Francesca Bonacina – non perché non ci siano luoghi altrettanto pregevoli, ma per significare l’importanza dei rioni nel tessuto della nostra città. Come capoluogo di provincia Lecco ha delle competenze importanti che a volte stridono un po’ con una struttura della città che invece è fatta di piccoli nuclei”.

128 le persone impegnate sulle quattro liste a sostegno di Mauro Gattinoni, il più giovane è Nicolò Paindelli di 21 anni. Tanti nomi noti, provenienti dalle due amministrazioni Brivio, e qualche new entry.

Questi i candidati:

Francesca BONACINA, 53 anni, dirigente in ambito sociale, vicesindaco uscente

Fabio AGOSTONI, 45 anni, avvocato

Altintas RAFET, 52 anni, operaio metalmeccanico

Maria Luisa ANGELILLO, 50 anni, operatrice culturale

Rasmata BANCE, 36 anni, operaia

Vittorio CAMPIONE, 52 anni, imprenditore, vicesindaco e assessore del Brivio I

Corrado COLOMBO, 64 anni, regista e docente

Luigi COMI, 68 anni, pensionato

Carla CORRADINI, contabile

Ferruccio FAVARON, 73 anni, architetto

Sergio FENAROLLI, 70 anni, pensionato

Sara FERRARI, 44 anni, bancaria

Clara FUSI, 50 anni, assessore uscente all’Istruzione

Vittorio GATTARI, 27 anni, capogruppo PD uscente

Cristina MARANESI, 38 anni, social media specialist Grafica e video editor

Riccardo MARIANI, 54 anni, area progettazione e sviluppo presso Consorzio di cooperative sociali Monza, assessore uscente ai Servizi sociali

Raffaella MUNGO, 69 anni, pensionata

Roberto NIGRIELLO, 28 anni, assessore uscente allo Sport

Nicolò PAINDELLI, 21 anni, studente di Filosofia

Antonio PATTARINI, 72 anni, pensionato

Casto PATTARINI, 71 anni, filosofo

Simona PIAZZA, 42 anni, assessore uscente alla Cultura, Politiche Giovanili e Comunicazione

Alberto PIROVANO, tecnico

Pietro REGAZZONI, 23 anni, studente di Economia, segretario dei Giovani Democratici città di Lecco

Maria SACCHI, 45 anni, co-titolare di eccoLecco

Sidik SANOGO ABOUBAKAR, 37 anni, disoccupato

Anna SANSEVERINO, 56 anni, direttore presso Tribunale di Lecco

Monica SPREAFICO, 60 anni, pensionata

Giovanni TAGLIAFERRI, 37 anni, docente

Maddalena TASCHETTI, 60 anni, pensionata

Paola TAVOLA, 29 anni, consulente cyber security

Elena VILLA, 50 anni, ricercatrice CNR

S.P.