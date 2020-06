LECCO – Il Lecco Pride per quest’anno sarà Smart. Il 20 giugno era la data prescelta per il Lecco Pride, non potendo esserci la sfilata a causa delle misure di contenimento del virus, l’evento si sposta dalle vie cittadine alla piazza virtuale del web.

“Il 20 giugno – spiegano gli organizzatori – attraverso i canali social del Lecco Pride realizzeremo il nostro Lecco Smart Pride. Dalle 16 alle 17,30, orario previsto per la sfilata, saremo in diretta con amici e ospiti che hanno aderito al Lecco Pride e con tutti coloro che vogliono continuare a sostenerci. Interviste, video testimonianze per sottolineare un evento che non vuole fermarsi, che durerà tutto l’anno fino a giugno 2021 in cui scenderemo finalmente per le vie della nostra città. La diretta tornerà poi alle 20,30 in una versione più allegra con un aperitivo on line e con un Dj set”.

Il Lecco Smart Pride non sarà solo il 20 giugno, settimana prossima, sempre dai canali social del Lecco Pride ci saranno delle dirette che affronteranno alcuni dei temi che il Pride vuole rappresentare.

Questo il programma:

Martedì 16 giugno alle 21 “Essere Rom e LGBT+” con Eric e Luka ragazzi appartenenti alla comunità Rom in collaborazione con l’associazione Il Grande Colibrì.

Mercoledì 17 giugno alle 18 “Diritti delle persone LGBT+” con l’on. Monica Cirinnà del PD e con Sergio Lo Giudice Presidente onorario Arcigay in collaborazione con il PD provinciale.

Giovedì 18 giugno alle 21 ” Mamma , papà..sono gay”parleremo dei genitori delle persone LGBT+ con l’associazione Agedo (associazione dei genitori degli omosessuali) intervistando Dolores De Marco che ha recentemente promosso un comitato Agedo a Lecco e Como.

“Abbiamo creato su Instagram un filtro e chiediamo, a chi vuole sostenere il Pride, di farsi una foto ed inviarcela o taggarci dal suo profilo – spiega Mauro Pirovano -. Se qualcuno vuole può fare anche un video dicendo perché sostiene il Pride ed inviarcelo entro lunedì a info@leccopride.it poi li manderemo in diretta sabato 20 giugno. Insomma non ci arrendiamo e continuiamo a lavorare per un Lecco Pride che dura un anno intero fino al giugno 2021. Tutto questo, grazie a tutti i volontari che stanno continuando a lavorare per il Lecco Pride”.