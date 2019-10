LECCO – Le innovazioni tecnologiche sono cosa di tutti i giorni e, se si vuole stare al “passo con i tempi”, è impossibile farne a meno. La pensa così anche il tribunale di Lecco, che molto presto sarà munito di una rete di collegamento al primo piano del palazzo di giustizia e di tre monitor, per poter celebrare in videoconferenza i processi a distanza che fino ad oggi avvenivano in altri tribunali.

I lavori, fortemente richiesti dai vertici del palazzo, saranno terminati in qualche settimana; dopodiché, sarà possibile per il tribunale lecchese mettersi in contatto con gli organi giudiziari di altre città, in modo da rendere sempre più veloce e funzionale la collaborazione nelle diverse cause.