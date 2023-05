LECCO – Apre sabato 27 maggio nelle sale della Torre Viscontea la quinta edizione di “LeccoinAcquarello – Orizzonti di felicità”, che vede la collaborazione tra il Comune di Lecco – Sistema Museale Urbano Lecchese e il Liceo Artistico Statale Medardo Rosso. Inoltre, si avvale del supporto e della lunga esperienza di “FabrianoInAcquarello” e ne condivide i valori e gli obiettivi.

La rassegna è focalizzata sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani studenti del Liceo Medardo Rosso di Lecco: le Sezioni di Grafica dell’istituto hanno realizzato il materiale pubblicitario e curato la campagna di comunicazione sui social; le Sezioni del Figurativo, con il supporto e la supervisione di maestri acquarellisti, hanno illustrato alcune scene tratte dal saggio di Marco Balzano “Cosa c’entra la felicità?” e ne hanno reinterpretato la grafica della copertina elaborata dagli studenti della sezione grafica; la Sezione di Scenografia ha progettato e posto in opera l’impianto scenografico che fa da corredo alla mostra.

Durante “LeccoinAcquarello 2023”, si svolgeranno delle dimostrazioni in Torre Viscontea da parte di artisti della Scuola del maestro Angelo Gorlini.

“Come in tutte le edizioni, Lecco In Acquarello è focalizzata sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani studenti, anche attraverso il confronto con i maestri acquarellisti selezionati dalla commissione organizzativa di Fabriano In Acquarello – spiegano gli organizzatori -. È stata riproposta l’efficace formula incentrata attorno alla lettura di un libro proposto da “Leggermente”: in questa edizione è stato preso in esame il saggio di Marco Balzano “Cosa c’entra la felicità?”, compresi incontro e dibattito con l’autore”.

Un evento incontro fra due scuole di formazione differenti: l’Alberghiero della Fondazione Enaip sede di Vimercate e la Sezione Grafica del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco.

Il programma della mostra in Torre Viscontea prevede l’inaugurazione a Palazzo delle Paure e la successiva visita della mostra in Torre Viscontea venerdì 26 maggio alle 18. La mostra resterà poi aperta dal 27 maggio fino al 18 giugno

Nei diversi ambienti verranno allestite: Mostra selezionata da “FabrianoInAcquarello – Horizon” Opere di acquarellisti internazionali e degli allievi della Scuola “Angelo Gorlini”; Elaborati in acquarello e scenografia a cura degli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso.