LECCO – “Cari lecchesi, è andata come doveva andare: il Lecco è in serie B! Ufficiale. E così abbiamo vinto due volte: la prima sul campo sportivo contro il Foggia, e la seconda contro la burocrazia; davanti a un sistema che sembrava più grande di noi, la Società Calcio Lecco 1912 ha fatto valere ciò che era giusto”. Festeggia il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni dopo la conferma definitiva col verdetto della FIGC che “riconosce il merito sportivo della vittoria che la squadra e il suo allenatore hanno conquistato con grinta e valore. Permettetemi di ringraziare la Proprietà della Calcio Lecco per aver sempre creduto in questo traguardo, così come le tifoserie che hanno accompagnato la cavalcata bluceleste con entusiasmo e correttezza. Questo successo fornisce ulteriore slancio alla città e al territorio, che potranno così essere ancora più conosciuti e apprezzati.”.

Dal canto suo, intervistato nel pomeriggio da Radio Sportiva Paolo Leonardo Di Nunno patron della Calcio Lecco, si è sfogato sottolineando come il merito della promozione sia tutto della sua famiglia, che se fosse stato per i lecchesi la società (“presa dal fallimento”) non sarebbe mai tornata in B e a proposito di Gattinoni che “il sindaco si è fatto vivo oggi con una telefonata, ma finora non si era mai sentito“.

Intanto la Calcio Lecco ha presentato in Comune un progetto preliminare per i lavori necessari all’adeguamento dello stadio cittadino. “Progetto che ho personalmente visionato e approvato” conferma il primo cittadino. “Con l’ufficialità dell’approdo in serie B, la Società potrà ora implementare la progettazione così da poter partire coi lavori che renderanno il Rigamonti-Ceppi pronto per affrontare il nuovo campionato di categoria e giocare il prima possibile in città”.

