LECCO: IN BASILICA IL GRUPPO ‘SCHEKINAH’ PER SAN NICOLÒ

LECCO – Venerdì 6 dicembre la parrocchia San Nicolò di Lecco vive la festa del patrono cui è dedicata. Alle 18:30, il centro dei festeggiamenti: la celebrazione della santa messa solenne in basilica. La comunità lecchese, alla presenza delle autorità cittadine, dei sacerdoti del decanato, insieme a tanti cristiani che vivono a Lecco e provengono da diversi paesi dell’Est Europa, si raduna nella basilica dedicata al Santo, dove sono custodite alcune sue reliquie, per chiedere la pace in un rinnovato impegno a compiere il bene per una vita all’insegna della fede, della carità e della giustizia. La celebrazione si conclude con la Benedizione con la reliquia di San Nicolò.

Sempre venerdì 6 dicembre, alle 21, la basilica di San Nicolò ospiterà il concerto natalizio del gruppo Shekinah, nato nel 2004 dal laboratorio ” I colori della fede” e costituito da giovani provenienti da diversi oratori della Diocesi di Milano. Il gruppo ha eseguito in più di centotrenta chiese e teatri della Lombardia la proposta di “concerto-meditazione”, nella quale un percorso musicale si lega a uno narrativo e meditativo. L’ingresso è libero.

Così il monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “La festa di San Nicolò riunisce la città intorno al patrono. In un tempo segnato da drammi che sconvolgono il mondo e da incertezze che inquietano, sentirsi uniti è fondamentale. La festa è l’occasione per rimettere al centro la nostra storia e i valori evangelici che la contraddistinguono. Ma è anche un’opportunità per guardare avanti con rinnovata fiducia e con il proposito di costruire insieme, nella sinergia e nella solidarietà, il tempo che ci sta davanti”.

In queste giornate si apre la VI edizione di Capolavoro per Lecco. L’evento porterà in città due capolavori umbri di fine 1400: la Pala Tezi del Perugino e la scultura “Madonna adorante” di Giovanni Antonio di Giordano. La presentazione della Pala arriverà giovedì 5 dicembre alle 17:30 nella sala Conferenze di Palazzo delle Paure.