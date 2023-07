ROMA – Nella giornata di oggi, lunedì 24 luglio, l’attesa riunione a Roma del Consiglio Federale della FIGC su riammissioni e ripescaggi in Serie B e Lega Pro.

Come previsto, è stata semplicemente stilata la graduatoria delle “squadre aventi diritto che hanno presentato la richiesta”, in attesa dell’esito dei ricorsi al Tar del Lazio a fine agosto.

Al termine del Consiglio, il presidente federale Gabriele Gravina ha commentato le decisioni adottate dall’organo decisionale FIGC. Sull’esame delle domande di reintegrazione: “C’erano quattro domande di riammissione e una di ripescaggio. In termini di riammissione, la graduatoria prevede il seguente ordine: Brescia e Perugia. Non abbiamo provveduto alle integrazione degli organici dei campionati. Lo faremo quando avremo i risultati dei ricorsi”. Lecco insomma sempre in attesa.

Sulle riammissioni e i ripescaggi, Gravina ha dichiarato: “Siamo puntualmente a un ripetere dei fotogrammi che riviviamo ogni anno. Adesso basta, bisogna dire basta. Non credo sia giusto. Dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno: ogni anno pensare, puntualmente, che in caso di ipotetici riammissioni e ripescaggi blocchiamo tutto il sistema a causa di queste vicende. Non credo sia giusto che, puntualmente, tutto il sistema, dopo una società che dopo aver subito una sconfitta, mette in stallo tutto il sistema. Dall’anno prossimo, con ogni probabilità, anticiperemo i termini dell’iscrizione dei campionati. Avremo una deadline il 30 aprile. Così non si può andare avanti, sono dei criteri che non hanno più nulla a che fare con i valori dello sport”.

Infine, sullo slittamento del campionato di Serie B, il presidente federale ha affermato che “Non possiamo darlo per certo. Per certo posso dirvi che non cambieranno i format, entro il 29 agosto conosceremo l’esito definitivo dei ricorsi. C’è la possibilità che, dopo la decisione del TAR, di chiedere l’anticipazione del Consiglio di Stato considerati i motivi d’urgenza. Non parlerei di slittamento al momento. I campionati, comunque, possono partire con le fantomatiche X e Y”.