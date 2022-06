LECCO – I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco stanno intervenendo (ore 20 di sabato 11 giugno) per l’incendio della chiesa di San Padre Pio, in zona Caleotto. In campo APS e autobotte.

Come segnalato dalla caserma del Bione, il soccorso tecnico urgente è tutt’ora in corso. Sarebbero andati a fuoco dei cartoni e l’ingresso dell’edificio nel quale trovano rifugio dei senzatetto.

Aggiornamenti della notizia, appena disponibili alla nostra redazione, in questa stessa pagina.

RedCro