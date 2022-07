LECCO – Parte questo giovedì la settima edizione del Lecco Jazz Festival, l’apprezzata rassegna musicale dedicata al jazz e alle sue contaminazioni, che porta in città un programma fatto di ospiti nazionali e internazionali della scena Jazz Fusion Blues. Novità di quest’anno saranno i concerti alle 18 nei rioni che anticiperanno gli appuntamenti di maggior rilievo attesi alle 21 in piazza Garibaldi. Tutti i concerti saranno a ingresso libero.

Aprirà l’edizione 2022, giovedì 21 nel parco di Villa Gomes, lo Zelioli Jazz Ensemble, con un concerto didattico a cura degli insegnanti e allievi del Civico Istituto musicale G. Zelioli. Seguirà in piazza Garibaldi il Kyla Bronx Quartet, guidato dall’artista blues and soul Kyla, il cui talento naturale le è valso giudizi quali “migliore cantante blues femminile britannica della sua generazione”, mentre venerdì 22 sarà il turno dei Contemporary Project in un viaggio musicale ispirato al leggendario album dei Pink Floyd “Atom Heart Mother”, al parco Villa Guzzi di via allo Zucco, 6.

Appuntamento clou della serata di venerdì 22, in piazza Garibaldi alle 21, l’Horacio “El Negro” Hernandez trio. Il gruppo è guidato da Horacio “El Negro” Hernandez, uno dei più grandi esponenti mondiali del latin-jazz, già vincitore di 2 Grammy Award e “Drummer of the year” 1997 per la rivista Modern Drummer, e che vanta collaborazioni con Carlos Santana, Tito Puente, Michel Camilo, Michael Brecker, Dizzy Gillespie, Zucchero e Alejandro Sanz. Il trio porterà a Lecco un concerto composto di brani originali dal jazz alla fusion, dallo swing al latin.

Maggiori informazioni ed eventuali variazioni sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Lecco.