LECCO – Causa indisponibilità per malattia, l’evento-anteprima di Lecco Jazz Festival in programma per mercoledì 16 giugno è rimandato. Sul nuovo palco di piazza Garibaldi si sarebbero dovuti esibire Percussion Staff insieme a Günter “Baby” Sommer: l’evento è stato riprogrammato per il 5 settembre alle 21.

Il primo evento di Lecco Jazz Festival sarà il 13 luglio, sempre sul palco di piazza Garibaldi, con l’esibizione della premiata cantautrice inglese Kyla Brox. La rassegna terminerà con Lecco Jazz Off Festival, due appuntamenti-workshop in programma a fine settembre.