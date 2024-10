LECCO: LA FIABA DI GOETHE E CHIAPPORI IN MOSTRA ALLA BIBLIOTECA

LECCO – La biblioteca civica Uberto Pozzoli di Lecco ospiterà dal 14 ottobre al 31 dicembre la mostra “Luce e Colore per la Fiaba: Chiappori per Goethe”, dedicata alle tavole che Alfredo Chiappori realizzò per il volume pubblicato da Mondadori nel 1987 e dedicato alla Fiaba di Goethe, un’opera affascinante e intrisa di simbolismo, che l’artista lecchese tradusse in immagini di luce e colore.

L’inaugurazione della mostra curata da Giulia Sorrentino che espone 21 delle 40 tavole originali gentilmente messe a disposizione dalla famiglia dell’artista sarà lunedì 14 ottobre alle 18 in via Bovara 58 e l’esposizione resterà visitabile fino al 31 dicembre.

A corredo della mostra, sono previste due conferenze al Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre, dedicate all’approfondimento dei temi legati alla fiaba e all’opera di Alfredo Chiappori.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “La biblioteca omaggia un importante artista lecchese, Alfredo Chiappori, ospitando una mostra sui lavori che lui stesso realizzò, su richiesta di Mondadori, in occasione della pubblicazione di un volume dedicato alla Fiaba di Goethe. Una mostra di opere originali che permette di far scoprire ai cittadini, anche ai più piccoli di loro un importante artista del nostro territorio. Un grazie alla curatrice della mostra Giulia Sorrentino e, in particolar modo, alla famiglia di Chiappori per questa collaborazione”.

Il primo incontro, intitolato “La Fiaba di Goethe incontra Chiappori”, è in programma per martedì 29 ottobre alle 18:30 e si concentrerà sull’analisi dell’opera pittorica di Chiappori, esaminando le connessioni tra la Fiaba di Goethe, l’antroposofia e la teoria dei colori di Rudolf Steiner. Vi interverranno Michele Tavola e Claudio Puglisi, moderati da Gianfranco Colombo, con il contributo di Aresma (Associazione di Ricerche e Studi per la Medicina Antroposofica).

Il secondo appuntamento, “Ricordi e racconti: ritratti di Alfredo Chiappori”, si svolgerà sabato 30 novembre ore 18:30 e darà voce a chi ha conosciuto Chiappori personalmente come amico d’infanzia, come padre, come professore e come sperimentatore dei linguaggi teatrali. Saranno presenti Walter Castelnovo, Sara Chiappori, Gianluigi Daccò e Fabio Dodesini, moderati da Gianfranco Colombo.

L’ingresso alla mostra e alle conferenze è libero. Per maggior informazioni è possibile contattare la biblioteca civica all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it oppure allo 0341 481123.