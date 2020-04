LECCO – Alberto Anghileri, esponente comunale “con la sinistra Cambia Lecco”, spiega la posizione del partito in merito alle recenti sessioni comunali.

“Nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 20 aprile il sindaco Virginio Brivio ha proposto a tutti i gruppi consiliari di utilizzare la riunione dei capigruppo come momento di confronto permanente per affrontare in particolar modo la cosiddetta ‘fase due’ dell’emergenza sanitaria, anche a

fronte del rinvio al prossimo autunno delle elezioni amministrative previste per questa primavera”.

“Nel nostro intervento in aula – aggiunge il consigliere – abbiamo dichiarato la disponibilità a questo confronto, come sempre sarà il merito delle questioni a stabilire la possibilità di individuare soluzioni condivise che a nostro avviso non potranno che partire dall’aiuto ai più deboli che, come sempre, stanno pagando e pagheranno il prezzo più alto, non solo dal punto di vista materiale”.

“Le centinaia di domande di aiuti alimentari assieme a quanto stanno già facendo decine di associazioni di volontariato sono la prova lampante che anche nella nostra città ci sono fasce di popolazione in grande sofferenza“.

“Non abbiamo mai nascosto il profondo dissenso nei confronti delle scelte politiche di questa amministrazione, con la stessa franchezza abbiamo dichiarato, sempre nella seduta del Consiglio Comunale, il nostro apprezzamento per quanto fatto in questi due mesi drammatici” continua Anghileri, che conclude con una ‘frecciatina’ al centrodestra: “Non ci hanno certo stupito le dichiarazioni degli esponenti del centrodestra che sono intervenuti con il solo scopo di difendere l’operato della Giunta regionale il cui disastro nella gestione sanitaria è sotto gli occhi di tutti”.