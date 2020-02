LECCO – Aveva lasciato un messaggio sul suo profilo Instagram per poi scavalcare le barriere del ponte Kennedy e tentare il gesto estremo. Una giovane di origine asiatica poco più che maggiorenne è stata salvata nel pomeriggio del 13 febbraio da un equipaggio delle Squadre Volanti, intervenuto in tempo per evitare la tragedia.

I poliziotti hanno notato la ragazza in procinto di gettarsi, repentinamente l’hanno trattenuta per i vestiti e per una gamba impedendole di lasciarsi cadere in acqua.