LECCO – Dal 6 settembre il servizio Anagrafe del Comune di Lecco torna ad essere operativo nella sede oggetto di un recente intervento di riqualificazione.

A seguito del completamento degli interventi di riqualificazione dell’area di Palazzo Bovara sede dell’Anagrafe: dal 6 settembre i cittadini potranno fruire dei servizi anagrafici (cambio residenza, variazioni indirizzo, rilascio di certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero,etc.) presso l’ufficio posto nel cortile laterale (alla destra dell’ingresso del Comune).

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 il servizio è aperto al pubblico senza prenotazione per il rilascio di certificati di residenza, stato di famiglia, stato libero.

Per altre richieste è necessario prendere un appuntamento telefonando allo 0341 481289, 481290, 481292 e 481271 o inviando una mail a anagrafe@comune.lecco.it.

Restano ancora attive e necessarie le prenotazioni in vigore prima dell’emergenza sanitaria per cambi di residenza e variazioni di indirizzo.

Per appuntamenti on line solo per cambi di residenza: https://lecco.comune-online.it/web/home/prenotazioni-online.