LECCO – Lavori in corso per la scuola dell’infanzia del rione Santo Stefano di Lecco. La scuola è oggetto di adeguamento sismico e di manutenzione straordinaria con interventi strutturali importanti per adeguarlo alla normativa antisismica. Le opere hanno previsto la realizzazione di nuovi setti di calcestruzzo dalle fondazioni alla copertura e il rinforzo di pilastri e travi.

La manutenzione straordinaria riguarda invece la rimozione di pavimentazione ammalorata e nuova posa, oltre che la sistemazione dei servizi igienici con la fornitura e posa di nuove ceramiche e rivestimento. Infine la tinteggiatura della parte dell’immobile adibita all’attività scolastica.