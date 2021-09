LECCO – A seguito di indagini effettuate dai tecnici del Comune di Lecco sulle passerelle pedonali sopra il Gerenzone di corso San Michele del Carso si comunica che la passerella di sinistra (salendo dal rione di San Giovanni) è stata chiusa. Chiusura temporanea fino a mercoledì 8 settembre compreso, invece, per la passerella di destra per lavori di rinforzo.

Viene, pertanto, istituito dalla Polizia Locale apposito percorso provvisorio per il transito pedonale (adiacente alla carreggiata), senso unico alternato di marcia (con diritto di precedenza ai veicoli percorrenti corso Monte San Gabriele in direzione discendente su corso San Michele del Carso) e limite massimo di velocità a 20 km/h.

Le due passerelle dovranno poi essere oggetto di progetto per la loro riqualificazione, come avvenuto per le passerelle di via Galandra e via Carlo Porta i cui lavori sono stati assegnati alla Quadrio Costruzioni SPA di Morbegno. Si inizierà dalla struttura di via Galandra e successivamente sarà la volta di via Carlo Porta; in entrambi i casi i lavori implicheranno un cambiamento radicale della struttura (e della posizione stessa della passerella per quanto riguarda via Carlo Porta), con abbattimento delle barriere architettoniche.