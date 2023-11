LECCO: LE INIZIATIVE DELLE SCUOLE PER I 150 ANNI DALLA MORTE DEL MANZONI

LECCO – Nel corso del 2023 le scuole lecchesi hanno messo in campo numerose iniziative per celebrare il 150° anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni. Alcune di queste attività si sono svolte durante l’anno scolastico 2022/2023, altre sono state programmate per il 2023/2024 e sono tuttora in corso. Si tratta di iniziative che hanno coinvolto attivamente studenti e alunni, cercando chiavi di lettura capaci di avvicinare al romanzo manzoniano le nuove generazioni.

In collaborazione con le scuole, gli enti locali e le istituzioni culturali del territorio, L’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco ha organizzato per lunedì 13 novembre una giornata celebrativa intitolata “Avvicinare il Manzoni a 150 anni di distanza”, che vedrà la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al Liceo Classico e Linguistico “A. Manzoni” di Lecco. Per l’occasione sarà allestita nella stessa scuola, in collaborazione con Villa Monastero, la mostra “I Promessi Sposi nelle illustrazioni di Gonin, Previati e Mantegazza”. Dopo i saluti istituzionali, gli stessi studenti del Liceo “A. Manzoni” guideranno la visita all’esposizione.

Successivamente al Polo museale di Villa Manzoni verranno presentati alcuni tra i più significativi progetti didattici realizzati nelle scuole lecchesi, mostrando come sia possibile approcciare un classico della letteratura attraverso una pluralità di strumenti didattici: l’arte, il teatro, la musica, gli strumenti digitali. La presentazione sarà aperta dagli studenti del Liceo Artistico “Medardo Rosso” di Lecco, che esporranno le proprie installazioni artistiche multimediali a soggetto manzoniano.

Verrà quindi presentato un progetto dell’I.I.S. “G. Parini” di Lecco che, attraverso strumenti laboratoriali e digitali, ha saputo introdurre gli studenti con disabilità alla lettura dei Promessi Sposi. A seguire gli studenti del Liceo Classico “A. Manzoni” esporranno un percorso interattivo rivolto all’infanzia a tema manzoniano, sviluppato nel corso di un PCTO. Chiuderà questa sezione di presentazioni il racconto di un musical teatrale ispirato ai Promessi Sposi, realizzato dalla Scuola secondaria di primo grado “Don Ticozzi” di Lecco in collaborazione con altre scuole e realtà lecchesi.

Sarà infine il momento degli studenti del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi” di Lecco, con un intervento musicale dal titolo “I Promessi Sposi nella musica dell’Ottocento”.

Arricchiranno l’evento due collaborazioni internazionali: il gemellaggio tra l’Istituto Comprensivo di Merate (Collegio Manzoni) con la scuola italiana “A. Manzoni” di Buenos Aires e un progetto di cooperazione internazionale con l’istituto scolastico armeno Vanadzor XIX, in videocollegamento.

Adamo Castelnuovo, dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco: “Celebrare o, meglio, festeggiare il Manzoni da parte degli studenti delle scuole lecchesi, alla prestigiosa presenza del Ministro Valditara, significa in primo luogo raccogliere un testimone: riconoscersi parte di un territorio che è stata fucina culturale dell’intero Paese e che ancora oggi attira studenti in visita da tutta Italia. Ai nostri ragazzi auguro di attingere a questo patrimonio, che è loro affidato per il futuro, affinché sappiano conservarlo con orgoglio, come un prezioso cimelio di famiglia, ed esserne sempre testimoni nel loro slancio di vita”.

“Ringraziamo l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco per aver coinvolto tutte le istituzioni del territorio in questa giornata particolare con al centro gli studenti, che potranno raccontare direttamente al Ministro Valditara la loro visione del Manzoni – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali, Turismo e Villa Monastero Fiorenza Albani -. Con I promessi sposi Alessandro Manzoni ha reso celebre Lecco in tutta Italia e nel Mondo, immortalando questa terra chiusa tra lago e monti; la sua grandezza di scrittore e poeta ha portato a tutti un’inesauribile ricchezza in termini di creazione poetica, di rappresentazione della realtà, dell’umanità, della cultura e della storia. Il rinnovato rapporto con le scuole conferma l’importanza di fare squadra per dare costantemente impulso e sostenere insieme, attraverso iniziative congiunte, il ricco patrimonio artistico e culturale del nostro territorio, avvicinandolo proprio alle giovani generazioni”.

Questo invece il commento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e del vicesindaco con delega alla Cultura, Simona Piazza: “Un duplice importante appuntamento in programma a Villa Manzoni nell’ambito delle iniziative in programma per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. L’Ufficio Scolastico Provinciale, in collaborazione con il Comune di Lecco e la Provincia di Lecco, promuove un incontro con il Ministro dell’Istruzione e del Merito, per far conoscere sia il Museo Manzoniano, meta didattica e di un proficuo turismo culturale, sia le attività promosse dai docenti e dagli studenti degli istituti del territorio nel corso dell’anno scolastico, non solo per celebrare, ma anche per approfondire un nostro illustre concittadino, che ha trascorso molto tempo nella residenza lecchese in gioventù e ha ambientato nella nostra città il suo romanzo più celebre”.