LECCO – A fronte del grande successo conseguito in termini di partecipazione ai gruppi di lettura attivati dalla Biblioteca civica U. Pozzoli di Lecco, aumentano le occasioni di incontro per gli appassionati di libri. Non potendo infatti soddisfare le numerose richieste pervenute e avendo i gruppi esistenti già raggiunto il numero massimo di partecipanti, la biblioteca ha aperto le iscrizioni per la creazione di un nuovo gruppo di lettura che si ritrovi il sabato pomeriggio alle 15 in via Bovara. La durata degli incontri varia tra i 60 e i 90 minuti, con cadenza tra i 30 e i 45 giorni.

Un gruppo di lettura è occasione di conoscenza per i partecipanti, di condivisione delle regole dei gruppi e di scelta dei primi libri da leggere, sui quali si incentrano le discussioni negli incontri successivi.

La partecipazione è aperta a tutti, previa iscrizione da effettuare online a questo collegamento o recandosi in biblioteca. Quest’ultima contatterà gli iscritti per confermare l’iscrizione e comunicare la data del primo incontro. Per maggiori informazioni è possibile chiamare lo 0341481122 o scrivere a biblioteca@comune.lecco.it.