LECCO – Torna in campo la Serie C per la 18^ giornata di campionato, dove il Lecco ospiterà la Lucchese al Rigamonti-Ceppi. Per i blucelesti lo stadio di casa è diventato un vero e proprio fortino difficile da espugnare e i ragazzi di D’Agostino vogliono continuare questo trend anche con il nuovo anno. La Lucchese invece è alla ricerca di punti preziosi per smuovere la classifica e la sua posizione da fanalino di coda non deve trarre in inganno.

Mister Gaetano D’Agostino presenta così il match: “Tutte le partite sono difficili e dovremo affrontare la Lucchese con il giusto atteggiamento, ma questo me lo auguro per tutto il 2021. Foglia sta bene, abbiamo optato per lui perché ha minuti nelle gambe e a ha sempre giocato. Dovrà adattarsi ai ritmi del campo sintetico, sta bene e sarà a disposizione. Con le squadre più chiuse come la Lucchese dovremo essere più cinici e sfruttare al massimo le occasioni che creiamo, è lì che dobbiamo avere forza e tenacia per poter risolvere la partita”.

Col mese di gennaio si è aperto anche il mercato di riparazione, ma mister D’Agostino preferisce concentrarsi maggiormente sul gioco: “A me interessa parlare dei miei ragazzi e del gruppo che ho a disposizione. Il calciomercato di gennaio mi infastidisce perché a differenza di quello estivo ci sono le partite e a me interessa la concentrazione alla domenica. Se fai risultato poi si può intraprendere una strada per migliorare, se non si fa risultato magari si rischia di lavorare in maniera confusionaria. Chiaro che vorrei avere più scelte nello stesso ruolo perché la concorrenza è fondamentale in questo sport”.

Probabile formazione (3421): Pissardo; Celjiak, Merli Sala, Capoferri; Giudici, Bolzoni, Foglia, Nesta; Iocolano, Kaprof; Capogna.