LECCO – Si terrà domani, martedì 19 luglio, alle 17 al Giglio, in via Antonio Ghislanzoni 91, il momento commemorativo promosso dal Comune di Lecco a 30 anni dalla strage di via D’Amelio (Palermo, 19 luglio 1992), in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, fra i quali Emanuela Loi, a cui dal 2015 è intitolato lo spazio del Giglio di Pescarenico.