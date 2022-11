LECCO – All’interno del programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune di Lecco, Lecco Magico Natale propone per l’intero mese di dicembre e fino all’8 gennaio una serie di esperienze e appuntamenti organizzati grazie alla collaborazione con i commercianti e le associazioni lecchesi. Spettacoli, musica, animazione e intrattenimento, che ruoteranno attorno alla Piccola e da piazzale Cassin si estenderanno all’intero centro città.

Giovedì 1° dicembre alla Piccola si terrà il momento inaugurale con un concerto di zampognari alle 15:30 e alle 16 uno spettacolo di trampolieri, che alle 18 si esibiranno sul lungolago, dopo l’inaugurazione del presepe delle 17:30, mentre sabato 3 dicembre alle 18:15 in pazza Mazzini sarà inaugurato l’albero di Natale.

Nel pomeriggio di domenica 4, piazza XX settembre ospiterà uno spettacolo di “edilizia acrobatica” a cura dei Babbi Natale Acrobatici, che a partire dalle 15:30 si caleranno dalla torre di Palazzo delle Paure per distribuire dolciumi. Ritorno alla Piccola alle 17, con lo spettacolo di giocoleria ed equilibrismo “Credevopeggio”. Gli appuntamenti riprenderanno giovedì 8 dicembre sempre alla Piccola, dove alle 16 si esibirà il coro gospel “Sol Quair”.

Gli eventi e gli spettacoli saranno tutti gratuiti e ad accesso libero. Inoltre, da giovedì (dalle 15:30 alle 18) a domenica e in tutti i festivi (dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30) sarà attivo un trenino gratuito, che partirà ogni mezz’ora dalla Piccola e fermerà in via Costituzione (sosta per la pista pattinaggio), lungolario Isonzo, (sosta per il presepe e la pista di pattinaggio), via Giuseppe Resinelli (all’altezza di via Bovara per un accesso più facilitato al centro città), e nel piazzale del Centro Meridiana, per poi tornare alla Piccola. Le fermate, che saranno riconoscibili da appositi cartelloni, riprenderanno le fermate dei bus urbani. Infine, fino all’11 gennaio in piazza Garibaldi rimarrà allestita la pista pattinaggio XXL.