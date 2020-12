LECCO – Nuovo appuntamento per le famiglie promosso dal Comune di Lecco in occasione del primo giorno di vacanza natalizia delle scuole: oggi, mercoledì 23 dicembre, alle 17.30 verrà inaugurato Lecco Magico Natale.

“Mettiamo a disposizione questa piattaforma online per far stare insieme bambini, genitori e nonni da oggi e per tutti i giorni delle vacanze scolastiche – sottolinea l’assessore alla Famiglia del Comune di Lecco Alessandra Durante – con l’obiettivo di offrire ai più piccoli uno spazio interattivo basato su esprimenti ludico-educativi”.

L’impossibilità di organizzare feste in piazza e di vivere i momenti tradizionali dedicati soprattutto ai più piccoli, ha spinto l’amministrazione comunale a percorrere strade nuove e possibili: “Abbiamo ricreato un castello virtuale – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale – mettendo a disposizione di tutte le famiglie lecchesi uno spazio speciale dedicato ai più piccoli: da oggi al 6 gennaio sarà possibile accedere alla piattaforma online con laboratori ludico-educativi, trasformando vecchi oggetti in qualcosa di straordinario e introducendo i più piccoli ad un viaggio nel mondo delle percezioni attraverso illusioni ottiche ed enigmi. Una forma innovativa di intrattenimento intelligente che per la prima volta viene promossa da una pubblica amministrazione”.

Su www.leccomagiconatale.it si alterneranno alcuni momenti in diretta, come quello di oggi mercoledì 23 dicembre con la possibilità di dialogare con Babbo Natale, ad altri momenti in cui sarà possibile navigare i contenuti, realizzati per il Comune di Lecco da un team di professionisti sia in ambito pedagogico che artistico.