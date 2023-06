LECCO – Quattro giovani si sono avvicinati alla donna, ferma in auto al semaforo di via Parini, a Lecco, e hanno tentato di aprire la portiera. È successo la scorsa notte, verso la 1.30, ad una insegnante di Lecco che ha raccontato tutto sui social per mettere in guardia la cittadinanza.

“Ero ferma al semaforo sotto la basilica di S. Nicolo – racconta – e Lecco era deserta. Mi si sono avvicinati quattro energumeni urlando e uno ha cercato ripetutamente di aprirmi la portiera. Io fortunatamente avevo bloccato le portiere”. A bordo con lei anche la figlia piccola.

“Poco più avanti – prosegue la donna – una pattuglia della polizia mi ferma per un controllo e comunico l’accaduto”.

“Mi raccomando – conclude – soprattutto donne e giovani donne. Chiudetevi sempre all’interno dell’auto quando viaggiate sole e soprattutto in alcuni orari”.