LECCO – Per consentire gli interventi nelle gallerie ‘Attraversamento di Lecco’ e ‘San Martino’, lungo la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Lecco, saranno istituite alcune limitazioni al transito secondo il seguente calendario.

La carreggiata nord sarà chiusa tra il km 50,650 (uscita per Lecco Centro) ed il km 55,700 (ingresso Lecco Orsa), dalle 22 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 novembre.

La carreggiata in direzione sud sarà chiusa invece tra il km 55,700 (uscita Lecco Orsa) e il km 50,150 (ingresso Lecco Valsassina), dalle 22 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 novembre.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica apposta in loco. Nel dettaglio, il traffico per Colico sarà deviato in uscita allo svincolo di Lecco Centro con rientro sulla statale allo svincolo di Pradello tramite la rampa Lungolario Piave. Il traffico per Milano sarà invece indirizzato in uscita allo svincolo di Pradello con reimmissione sulla SS36 allo svincolo di Lecco Valsassina/Via della Pergola.

