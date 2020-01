LECCO – Domenica 19 gennaio per le vie della città si terrà la Marcia della Pace, ispirata al messaggio di Papa Francesco per la 53° giornata mondiale della pace.

La manifestazione inizierà nel pomeriggio e sarà così organizzata:

Ore 14:45 accoglienza nel cortile del Politecnico e introduzione

Ore 15 nell’aula Magna del Politecnico. Servizio della memoria: testimonianze e video in ricordo di alcuni momenti di conflitto: Africa, Balcani anni ‘90 e Seconda guerra mondiale a Lecco

Avvio della Marcia verso il centro città

Ore 16 in Piazza Garibaldi. Conversione ecologica: flash mob.

Secondo tratto della Marcia lungo via Roma – piazza XX Settembre

Ore 16:30 in Basilica S. Nicolò. Riconciliazione, solidarietà e fraternità: alcune esperienze concrete di pace a Lecco, preghiera a cura dell’Azione Cattolica e festa e merenda in musica sul sagrato (in oratorio in caso di maltempo)

Termine entro le 17:45.

Per chi non può venire a piedi, si consiglia il parcheggio a pagamento nell’area del mercato “La Piccola”.

Speciale ragazzi: alle 15 i ragazzi ACR e gli altri ragazzi presenti si recano nella sala consigliare del Comune di Lecco per un dialogo con gli amministratori in continuità con il cammino ACR “È la città giusta! – Piazza la Pace”. Al termine raggiungeranno gli adulti in piazza Garibaldi, alle 16 e la manifestazione prosegue unita.