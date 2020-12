LECCO – Lunedì sera abbiamo presentato in consiglio un Ordine del Giorno volto da un lato a ad implementare azioni atte al contenimento della diffusione del Coronavirus, dall’altro ad impegnare la giunta a prevedere aiuti economici a quelle categorie di residenti e attività cittadine che purtroppo non sono state ricomprese nell’alveo dei ristori nazionali.

Anche la maggioranza ha votato favorevolmente, apponendo modifiche più formali che sostanziali all’OdG stesso.

Questo sarà il modus operandi del nostro gruppo per l’intera consigliatura: concretezza, ascolto e attenzione ai bisogni dei nostri concittadini. Ci auguriamo possa essere un metodo condiviso da tutti, perché quello che i lecchesi ci chiedono soprattutto in questi momenti difficili non sono copertine patinate, citazioni auliche e slogan avveniristici, ma piccoli e grandi passi efficaci per il bene della nostra città.

I consiglieri comunali di Lecco Merita di Più – Forza Italia

Emilio Minuzzo

Simone Brigatti

Giovambattista Caravia