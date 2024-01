LECCO, MOBILITÀ SOSTENIBILE: ENTRO IL 6 FEBBRAIO CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI

LECCO – Nell’ambito della procedura prevista per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica, sono pubblicati sul sito internet istituzionale a questo collegamento il rapporto preliminare di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) con la proposta di progetto del Pums e del Piano urbano della mobilità ciclistica, noto come biciplan.

Chiunque abbia interesse, anche per tutelare interessi diffusi, può prendere visione dei documenti messi a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e contributi, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi indirizzandoli al dirigente dell’area 6 via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it o in formato cartaceo attraverso l’ufficio protocollo di piazza Diaz 1 negli orari di apertura entro il 6 febbraio.

G. G.