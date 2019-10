LECCO – Alla scoperta di una Lecco inedita, quella del “ciak si gira!” insieme al Gruppo FAI Giovani e a Lecco Film Commission. Sabato 26 ottobre alle 15 parte il “Lecco Movie Tour“, una passeggiata per il centro, dalla stazione agli ex cinema, che ripercorre la storia della città attraverso i luoghi che sono diventati set cinematografici di film e serie televisive, girati da produzione nazionali e internazionali.

Lecco viene spesso scelta come set per le riprese per via del contesto naturale e paesaggistico in cui è immersa, ma anche per il suo carattere pittoresco.

L’evento prevede un numero limitato di posti ed è prenotabile mandando una mail a lecco@faigiovani.fondoambiente.it Ritrovo alle ore 15 presso la Biblioteca U. Pozzoli, Via Bovara, Lecco.

Durata tour 90 minuti circa. Spiegazione finale di Pescarenico per chi volesse proseguire. L’evento sarà annullato o posticipato in caso di maltempo.