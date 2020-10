LECCO – Mercoledì 28 ottobre alle 21 allo Spazio Teatro Invito la Lecco Music Conference, prima tavola rotonda della Musica per le associazioni: un’iniziativa firmata dal nuovo direttivo della Consulta Musicale di Lecco guidata dal neopresidente Michele Casadio.

“Un importante momento di condivisione per far ripartire in sicurezza le associazioni culturali musicali del nostro territorio. I maestri di coro e banda sono un’eccellenza lecchese, è per me un’immensa soddisfazione vederli riuniti attorno a un tavolo” sono le parole di Casadio.

La partecipazione è gratuita.

È necessario prenotarsi inviando nome e numero di telefono all’indirizzo consultamusicale@gmail.com.