LECCO – Appuntamento in piazza contro violenza, odio e discriminazioni, al grido di “Lecco non si Lega!”. Il movimento delle “sardine”, nato a Bologna lo scorso 14 novembre e che si è presto diffuso in tutta Italia, arriva anche a Lecco. L’appuntamento, promosso dalle sardine lecchesi – ribattezzate Alborelle -, è per giovedì 5 dicembre, a partire dalle 19, in piazza XX Settembre a Lecco. Senza bandiere ma con sagome di sardine e cartelloni creativi

“L’evento, riconosciuto tra quelli ufficiali delle sardine a livello nazionale, è aperto a tutte le persone che come noi si sono stancate della retorica vuota del populismo di destra, che semina odio e inquina i pozzi con insulti e fake news – spiegano dal coordinamento lecchese del movimento -. Ma non sarà solo una piazza contro la destra più becera. Sarà una piazza per riaffermare valori che dovrebbero essere universali ma che troppo spesso vengono messi in discussione: i valori dell’accoglienza, della solidarietà, dei diritti, della non-violenza, dell’antifascismo. Noi crediamo che ci sia un’Italia migliore da quella di Salvini e Meloni. Un’Italia che non cede all’odio, e che si è stancata di questo clima e di questo linguaggio”.

