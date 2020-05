LECCO – Ordinanza sindacale a integrare, per quanto di competenza, le nuove disposizioni normative che dal 18 maggio alleggeriscono le restrizioni in vigore per il contenimento del contagio da nuovo Coronavirus. Il documento firmato dal sindaco Virginio Brivio detta alcune disposizioni efficaci fino al 14 giugno, salva diversa specificazione.

Utilizzabili da oggi le aree gioco per i bambini, anche all’interno dei parchi pubblici, fatta eccezione per i periodi necessari a eseguire gli interventi di sanificazione e l’attuazione delle altre misure di prevenzione. Restano aperti i distributori automatici di acqua e latte presenti sul territorio comunale, nel rispetto delle misure igienico sanitarie già note (separazione fisica erogatori e loro frequente sanificazione, distanziamento di almeno due metri e obbligo guanti e mascherine da parte degli utenti, che possono accedere al servizio quando il precedente fruitore si è allontanato).

Le piscine e le palestre riapriranno invece il 1° giugno, nel rispetto delle linee guida dettate dal Dpcm del 17 maggio, delle prescrizioni regionali e delle misure igienico sanitarie stabilite dalle autorità sanitarie, mentre la biblioteca civica Uberto Pozzoli e i poli museali di Palazzo delle Paure, Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Torre Viscontea e Villa Gomes riapriranno il 4 giugno, ugualmente nel rispetto delle medesime disposizioni.

Il mercato cittadino ritornerà temporaneamente ad essere allestito nell’area “ex piccola velocità” il mercoledì e il sabato con, attualmente, 67 postazioni alimentari e non, distanziate di almeno un metro e con una capienza massima di persone all’interno dell’area pari a 134 il mercoledì e 180 il sabato, esclusi gli addetti alla vendita e il personale di controllo. Ingresso scaglionato e differenziazione dei percorsi a senso unico di entrata e di uscita completano le ormai consuete prescrizioni igienico sanitarie in vigore, che prevedono anche per i clienti, di rispettare le norme di distanziamento interpersonale. È sospesa, invece, la vendita di beni usati.

Il centro raccolta rifiuti di via Buozzi prosegue con lo scaglionamento degli accessi già testato e resta aperto da lunedì 18 maggio a venerdì 22 maggio e da lunedì 25 maggio a venerdì 29 maggio dalle 9 alle 12:30 (solo per le utenze domestiche) e dalle 14 alle 19 (solo per le non domestiche). Per le prime gli accessi continueranno ad essere sulla base della lettera iniziale del cognome dell’intestatario dell’utenza domestica TARI (lunedì 18: lettere A, martedì 19: lettera B, mercoledì 20: lettere C, giovedì 21: lettere D – E – F, venerdì 22: lettere G – H – I – J – K -L, lunedì 25: lettere M, martedì 26: lettera N – O – P, mercoledì 27: lettere Q – R, giovedì 28: lettere S – T e venerdì 29: lettere U – V – W – X – Y – Z). Continueranno ad entrare solo 4 utenti alla volta e sarà sempre necessario indossare la mascherina e i guanti, osservare il distanziamento e non creare assembramenti, seguire le istruzioni degli operatori del centro, attendere il proprio turno di ingresso rimanendo ciascuno nella propria auto e sfruttare tutta la fascia oraria di apertura del centro per diluire gli arrivi, ridurre i tempi di attesa ed evitare problemi di traffico veicolare. Da martedì 3 giugno saranno invece ripristinate le modalità ordinarie di accesso e gli orari ordinari anche se l’ingresso potrà ancora essere contingentato, come modalità organizzativa, in funzione all’eventuale permanere delle prescrizioni per la sicurezza da Covid-19.

L’accesso all’Ecosportello di corso Promessi Sposi fino al 2 giugno sarà garantito a un solo utente alla volta, esclusivamente per il ritiro dei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti e nel rispetto delle misure necessarie a tutelare la salute dei cittadini secondo le attuali normative in vigore, mentre dal 3 giugno saranno ripristinate le modalità ordinarie del servizio, con le stesse possibili ulteriori indicazioni di cui sopra.

Restano aperti tutti i cimiteri del Comune di Lecco, con le medesime prescrizioni già applicate e anche le cerimonie funebri continuano a svolgersi nel rispetto delle restrizioni già in vigore.

