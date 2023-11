LECCO. NUOVE REGOLE PER LA ZTL E SOSTE PIÙ CARE IN CENTRO

LECCO – Il 2024 in città inizia con le nuove regole della ZTL e con gli aumenti alle tariffe dei parcheggi. Il provvedimento, illustrato alla stampa dal sindaco Mauro Gattinoni e dagli assessore Giovanni Cattaneo e Renata Zuffi, non passerà dal Consiglio Comunale ma verrà discusso direttamente in Giunta.

Nel concreto, verrà semplificato il sistema dei Pass che dai dodici attuali, accorpando alcune tipologie verranno ridotti a sette. B (Box), S (Sosta con diritto di permanenza di 30 minuti o su strisce gialle) , AL (Accesso Limitato per le attività commerciali con carico e scarico), TBS (Transito Sosta Breve per attività e residenti, massimo 30 minuti), TSL (Transito Sosta Lunga, massimo 180 minuti), TSI (Transito Sosta Illimitata per categorie speciali) e P (Provvisorio per usi temporanei).

L’aumento del costo della sosta in centro città è motivato dal fatto che i parcheggi a raso del centro siano sempre saturi mentre i parcheggi coperti o nei silos siano sottoutilizzati, dunque l’intenzione è incentivare l’uso di questi ultimi.

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024 ma ci sarà un periodo di tolleranza. Per i primi infatti le sanzioni della Ztl non saranno automatiche, nonostante anche gli ausiliari del traffico, e non più solo la Polizia Locale, avranno l’autorità per multare negli stalli a strisce blu.