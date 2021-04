LECCO – Conclusi i lavori in piazza Cermenati per il rifacimento della pavimentazione e la riverniciatura completa dei dissuasori qui quali sarà posizionato un cordone di delimitazione, lato lungolago.

In questi giorni sono inoltre in corso le sostituzioni delle lastre di pavimentazione rotte nella limitrofa piazza XX Settembre, che termineranno in settimana.

In contemporanea sono stati realizzati i lavori in via Mascari che hanno riguardato la pulizia delle vie di fuga e la posa di malta cementizia atta a uniformare la pavimentazione del tratto compreso tra via Cavour e via Del Pozzo.

Continuano, infine, i piccoli interventi di cura della città nei rioni lecchesi. Questa settimana si è intervenuti sul parchetto di Bonacina: oggetto della manutenzione tavoli e panchine. Ai tavoli, e alle sedute, sono state sostituite le doghe preesistenti con nuove in PVC riciclato; le panchine sono state scartavetrate e ritinteggiate.

